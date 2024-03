[Présidentielle] Les félicitations de Viviane Chidid à Bassirou Diomaye Faye

La chanteuse Viviane Chidid s'est également jointe à la vague de félicitations au nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.



« Je tiens à adresser mes sincères félicitations à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye pour son élection en tant que président de la République du Sénégal. Je saisis également cette occasion pour saluer la participation significative de la jeunesse dynamique et du peuple sénégalais à ce processus démocratique. Votre détermination et votre volonté sont la pierre angulaire de la démocratie sénégalaise. Je vous souhaite le meilleur dans vos fonctions présidentielles et espère voir le Sénégal se diriger vers un avenir de prospérité, de paix et de développement. Vive le Sénégal », a déclaré Viviane Chidid sur son compte Instagram.