Lune de miel ou Lune de folie : Aziz Ndiaye en fait-il trop ?

Aziz Ndiaye est actuellement à Dubaï avec sa nouvelle épouse, Aicha Rassoul Gningue. Sur les clichés publiés par le boss de l’huile « J’adore », on les voit heureux.



Hôtels somptueux, robes à couper le souffle, parures en or, balades en amoureux, vidéos en couple et selfies : Aziz et Aicha montrent à la face du monde qu’ils sont heureux ensemble.



Néanmoins pour une partie des internautes, le couple devrait faire preuve de plus de discrétion. Ce, d’autant plus qu’Aziz Ndiaye a une autre épouse. Sur des commentaires, il y a même certains qui se demandent s'il est toujours marié à Miss Ndiaye. Vu la manière dont il s’affiche avec sa nouvelle conquête.



D’autres lui rappellent également qu’il a des enfants qui ont ou sont plus âgées qu’Aicha Rassoul et de les prendre en compte dans sa volonté de s’afficher autant sur les réseaux sociaux.