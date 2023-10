Maladie de Céline Dion / Sa sœur réagit : «N’inventez pas d’histoires pour faire de la peine»

Après plusieurs fausses informations sur la maladie de la chanteuse Céline Dion, Claudette, la sœur de la chanteuse canadienne, a fait taire les mauvaises langues qui affirment que la chanteuse est en fauteuil roulant ou encore qu’elle aurait affronté un cancer. La sœur aînée de la star de 55 ans s’est confiée auprès du site Showbizz.net; ce 18 octobre.





Depuis qu’elle s’est retirée de la scène musicale à cause du « syndrome de la personne raide » dont elle souffre, Céline Dion manque à ses fans. Et depuis qu'elle a annoncé publiquement avoir des spasmes musculaires rendant son quotidien difficile, mais surtout ayant un impact sur l'exercice de sa profession, la chanteuse fait l'objet de nombreuses rumeurs.







Pour rétablir la vérité et faire taire tous ces bruits sur l’état de santé physique et moral de la diva québécoise, sa sœur Claudette s’est exprimée.







« Pourquoi disent-ils qu'elle est en fauteuil roulant ? Pourquoi disent-ils qu'elle a été atteinte d'un cancer ? Pourquoi vous inventez ? Ce n'est pas ça", regrette Claudette Dion, âgée de 74 ans, agacée par toutes ces rumeurs.







Assurant que sa petite sœur est "mentalement forte" malgré les circonstances, celle qui est aussi chanteuse a affirmé q'u"elle n'est pas déprimée du tout, au contraire, elle a vraiment la joie de vivre. Elle cite Céline : « On va s'en sortir. J'écoute tout ce qu'ils me demandent (les médecins) et je vais le faire à la lettre, parce que je veux revenir. Ça, c'est sûr".