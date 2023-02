[Profil] Mame Diarra Sylla, la reine de la provoc’

Mame Diarra Sylla, ex Sen Petit Galle, mannequin

Influenceuse, elle compte plus de trois millions de followers sur Instagram, l’un des réseaux les plus suivis au monde. Avec un look sexy, voire très dénudé, elle choque et fait sensation à chaque publication.





Née en France, Mame Diarra Sylla est une sénégalaise bon teint. Agée de 22 ans, la jeune femme est très suivie du fait de sa taille de guêpe. Élancée, charismatique avec des yeux de biche, elle est devenue une mannequin accomplie.





Décolleté saillant, Jupe courte, « seins en l’air », la fan de Rihanna assume son côté provocateur. « La vie est meilleure en bikini » ou même « je m’en fiche de ce que disent les personnes, vous feriez mieux (….)». Des posts sur son compte Instagram montrent que la jeune femme n’a pas froid aux yeux.





Chanteuse professionnelle et danseuse, la franco-sénégalaise mène sa vie de star à Los Angeles aux États-Unis. D’ailleurs, grâce à sa voix mélodieuse Diarra France a fait des featuring avec Marième dans une chanson intitulée « Catch a Vibe », ou « Ain’t Worried » avec Bruno Martini, Luisa Sonza. En 2021, elle enregistre son premier clip vidéo « Set Free ». Des tubes qui ont généré plus de 2 millions 500 de vues sur Youtube.





Passée par Sen P'tit Gallé





Néanmoins, il faut savoir que Diarra Sylla était une jeune fille studieuse et pétrie de talents. Des critères qui lui ont permis d’intégrer la grande famille de Ngoné Ndour. En 2015, elle participe au concours de chant de SEN PETIT GALLE et devient finaliste. L’année suivante, l’adolescente de 15 ans remporte le trophée des All Stars. Ainsi, grâce à cette compétition, elle se retrouve sous le feu des projecteurs et se dessine une carrière musicale prometteuse.





En 2017, elle devient membre du groupe Now United, composé de 14 chanteurs et danseurs de 14 nationalités différentes. Elle participe au premier single, Summer in the City, et devient célèbre au sein de ce groupe international comme chanteuse et danseuse. En 2020, Diarra quitte le groupe mondial de musique pop composé de 18 membres, chacun d'une nationalité différente.





Interpellée dans une interview avec « Intelligences magazine » sur les raisons de son départ de ce groupe créé par le créateur d'American Idol, Simon Fuller, la star affirme être victime de racisme.