Mariage de l'artiste Diarra : Découvrez l'identité de son époux

L'artiste thiessoise Mame Diarra révélée par « Sen petit gallé » n'est plus un cœur à prendre. La chanteuse et actrice de cinéma a offert son cœur à Alioune Diagne l'artiste peintre sénégalais évoluant en France où il a conquis un grand public.



Né en 1985 à Fatick, il a été formé à l'École des Beaux-arts de Dakar avant de rejoindre 2 ans plus tard la France. L’union entre le créateur du mouvement artistique figuro-abstro et Sokhna Diarra a été scellée ce samedi 17 février.