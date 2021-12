Miss France : La coiffure de Miss Aquitaine sabordée? Ambre Andrieu nous répond

MISS FRANCE - “Aujourd’hui, je réponds car ça a pris une ampleur démesurée.” Ces mots, ce sont ceux d’Ambre Andrieu, représentante de la région Aquitaine lors de la dernière élection de Miss France. Contactée par Le HuffPost, elle est revenue sur les remarques qu’elle a reçues au sujet de la coiffure avec laquelle elle est apparue sur la scène du Zénith de Caen, ce samedi 11 décembre.



Ce soir-là, la Bordelaise de 22 ans n’était pas coiffée de son traditionnel afro. Ses cheveux n’étaient pas au naturel, ils avaient été coiffés avec des boucles à leurs pointes, donnant parfois l’impression de s’affaisser, comme ci-dessous au moment de défiler en maillot de bain.

Non mais c'est horrible ce qu'ils ont fait aux cheveux de Miss Aquitaine ???????? #MissFrance2022 pic.twitter.com/PBeU4hoOhO — Alex???? (@Alexric12) December 11, 2021

Ce choix capillaire avait alors suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux lors de la cérémonie, laissant croire à plus d’une personne qu’il s’agissait d’une erreur commise par le coiffeur d’Ambre Andrieu, voire de la production.

regardez comment les cheveux de Miss Aquitaine sont magnifiques quand ils ne sont pas gâchés par des coiffeurs incompétents #MissFrance2022 pic.twitter.com/6AlqDxEKIE — léna ???? (@jsuisgemo) December 11, 2021

Ce lundi 13 décembre, Sylvie Tellier et Diane Leyre, qui a remporté le titre de Miss France 2022, ont été interrogées par Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste sur la controverse qui entoure Miss Aquitaine, alors absente de l’émission. “C’est ce qu’elle a demandé comme coiffure”, ont-elles martelé.



"C'est ce qu'elle a demandé comme coiffure"



Polémique sur la coiffure de Miss Aquitaine. La réponse de Diane Leyre et @SylvieTellier dans #TPMP. pic.twitter.com/gKBfF3Otp0 — TPMP (@TPMP) December 13, 2021





Une coiffure “logistique”



Oui, c’est vrai, mais la réalité est plus nuancée. Comme l’a expliqué Ambre Andrieu sur son compte Instagram, ce mardi 14 décembre, c’est bien elle qui a choisi d’être coiffée de la sorte “pour des raisons de logistique”, nous dit-elle.



Alors que toutes les prétendantes au titre sont libres du choix de leur coiffure pendant la première partie de la cérémonie, les choses changent lorsqu’elles ne sont plus que quinze. À l’annonce des quinze dernières concurrentes, elles doivent revenir les cheveux attachés. L’intervalle dont elles disposent pour se recoiffer, mais aussi changer de tenue et de chaussures est court. Il est de trois minutes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ambre ???? (@ambreandrieuoff)

Même si cela lui aurait facilité la tâche, concède Miss Aquitaine, il était impensable de faire tout le prime les cheveux attachés. ”Ça ne me ressemble pas, ce n’est pas moi”, nous confie-t-elle. C’est la raison pour laquelle elle a tenu à ce qu’on lui fasse un “afro stylisé”, “un petit peu plus malléable” pour lui permettre de s’attacher plus facilement les cheveux au moment venu.





“J’ai peut-être été un peu déçue”



“Avant de monter sur scène, j’étais très satisfaite de ma coiffure, poursuit-elle. Après, j’ai peut-être été un peu déçue. J’avoue que ma coupe au moment du discours, ce n’est pas ce que je voulais.” La faute à quoi? Les conditions du direct, d’abord. Il faisait très chaud et Ambre Andrieu, qui dit “avoir tout donné” et “s’être éclatée” en dansant, pense que cette coiffure, qu’elle avait testée lors de son séjour à La Réunion, n’a pas résisté autant qu’elle le souhaitait.



De plus, “ce que je regrette, c’est qu’on ne m’ait pas dit qu’on doive reprendre ma coupe, ajoute-t-elle. À partir du moment où j’étais lancée, je n’ai pas fait attention. Je ne me suis pas regardée une seule fois devant un miroir.” Pourquoi personne ne lui en a alors touché un mot? Comme nous l’explique la jeune femme, seule une coiffeuse spécialisée dans les cheveux afros et texturés a été engagée par la production. “Elle est toute seule pour cinq ou six filles”, rappelle Ambre Andrieu.



Elle poursuit: “Peut-être aurait-il fallu engager plus de personnes. Ça aurait pu aider.” Cependant, elle imagine qu’il doit être difficile de trouver chez Saint Algue, chaîne de salons de coiffure partenaire de l’émission, des spécialistes en la matière.