Miss monde : Miss Sénégal raconte sa préparation

Miss Sénégal 2021, Fatou Lamine Lô représentera son pays au concours Miss monde, prévu le 9 mars prochain à Mumbai, en Inde. La demoiselle estime avoir les atouts pour remporter la couronne. «J’ai toutes mes chances», clame-t-elle dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur.



Fatou Lamine Lô mise sur le charme de son 1m89, mais surtout sur la qualité de sa préparation. «J’ai conscience que la compétition sera rude, mais je me suis préparée en conséquence, défend la reine de beauté sénégalaise. (…) J’ai suivi un régime alimentaire pour retrouver ma taille, compte tenu des exigences du concours. Je fais du sport régulièrement et respecte mes 8 heures de sommeil par jour avec une alimentation équilibrée. Enfin, je suis des cours d’anglais pour perfectionner mon niveau.»



La plus belle fille du Sénégal peut compter sur le soutien du Comité Miss Sénégal. Elle révèle que celui-ci paye ses cours d’anglais, a supporté son billet d’avion ainsi que les frais de participation au concours, l’a aidée à accomplir les formalités pour l’obtention du visa et concevoir des vidéos de promotion. Sans compter, salue Fatou Lamine Lô, que le Comité a noué des partenariats avec des stylistes sénégalais de renommée mondiale, qui lui ont permis de renouveler sa garde-robe.