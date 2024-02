Moda Thioune (Série Babel) : «Des gens m'ont insulté parce que...»

Moda Thioune, acteur principal dans la série « Babel », se dévoile. Son interprétation du rôle de Ibrahima Khalil Thiam a suscité une vague de haine sur les réseaux sociaux. Cette facette de lui n’a vraiment pas plu au public.





L’acteur n’est pas surpris car dit-il dans un entretien accordé à L’Observateur : « Je m’y attendais déjà. Les Sénégalais sont émotifs surtout qu’ils sont à fond dans les séries. Quand, j’ai répudié Fa, ils m’ont désigné ‘’Homme de l’année’’. Parce que la diffusion de l’épisode a coïncidé avec la fin de l’année. Ils disaient dans les commentaires que j’ai répudié toutes les femmes sénégalaises. »





Confiant ses déboires, il ne manque pas d’anecdotes : « Des gens m’ont insulté de mère. Sur les réseaux sociaux, j’ai reçu beaucoup de piques acerbes. Certaines se sont même désabonnés de mes comptes. J’étais tout le temps acculé, insulté. D’autres me traitent de ‘’garçon-princesse’’ (quelqu’un qui n’a pas de poigne. »