Moqueries contre Krepin Diatta: Yama Sega maintient son concert à Dakar et s’explique





L’artiste Guinéenne Yama Sega maintient son concert à Dakar prévu le 16 Février 2024 au Centre Culturel Douta Seck. Ce, malgré les avertissements des Sénégalais suite à une publication faite sur les réseaux sociaux. Elle y traitait le footballeur Krépin Diatta de « moche ». Elle a également persisté pendant plusieurs jours dans ses attaques à l’égard du Sénégal et des Lions de la Teranga. Embarquant avec elle sa communauté sur les plateformes digitales.





Hier, jeudi 8 Février 2024, son staff s’est exprimé pour la première fois sur l’affaire. Selon eux Yama « voulait juste amuser la galerie et créer le buzz autour d’elle, mais il n’y avait rien de méchant dans sa démarche ». Ils ajoutent que le concert aura bel et bien lieu et qu’il sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux de la chanteuse.