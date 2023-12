Musique : la CAN et la présidentielle 2024 faussent les plans de Sidy Diop

Le chanteur Sidy Diop va à l’assaut du Zénith de Paris la Villette. L’événement est prévu le 29 juin prochain. Dans un entretien accordé à L’Observateur, le poulain de Soubatel Music promet « un show dont tout le monde se souviendra ».





Son deuxième album sera mis sur le marché en prélude du spectacle. « On a déjà commencé la communication. Actuellement, on prépare, la sortie de l'album qui pèsera lourd sur le spectacle à venir. Normalement, il devait sortir au courant de ce mois de décembre », dit-il.





Sidy Diop s’empresse toutefois d’ajouter : « Mais vu qu'on tend vers l'élection présidentielle et la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), on a décidé de le reporter jusqu'après ces événements. »





D’ores et déjà, souligne-t-il : « Dans l'opus, nous avons fait beaucoup de Featuring avec des artistes internationaux. Mon producteur Matar a aussi mis en place des stratégies de communication. »





Le Lead vocal du groupe « 5 étoiles » annonce que « dans les semaines à venir, une équipe se déplacera jusqu'en France pour mettre tout ça en place. Le public aura aussi sa part. »