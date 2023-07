Musique-USA : Dr Dre explique pourquoi il a renoncé à travailler avec Michael Jackson et Prince

André Romelle Young, le célèbre producteur américain plus connu sous le nom de Dr Dre a été reçu récemment dans l’émission "Heart to Hart" de Kevin Hart. L’homme qui a révélé des talents comme Eminem ou encore Snoop Dogg a confié à l’acteur américain qu’il avait eu l’opportunité de travailler avec Michael Jackson, Prince et Stevie Wonder. Mais il a repoussé leurs offres à « plusieurs reprises ».





« Ce sont mes putains de héros »





« Ouais, ouais. Ils m’ont juste demandé de travailler avec eux et je me suis dit : « Qu’est-ce que je vais faire d’eux , putain ? Ce sont mes putains de héros » a déclaré Dr Dre.





« Mais vous êtes le Dr Dre » lui rappelle Kevin Hart. « Arrêtez, Arrêtez ! » repousse-t-il modestement.





Pour lui, ces artistes légendaires restent ses héros et travailler avec eux pourrait changer sa perception de leur musique. « J’aime ce que je ressens pour Stevie, Prince, Michael, Bruce Springsteen, et tous ces artistes incroyables. Ça pourrait changer en travaillant avec eux » a-t-il déclaré.





« Je ne peux pas, je ne peux pas explorer »





Le producteur préfère collaborer avec de nouveaux artistes. « Toute ma vie, toute ma carrière, j’ai travaillé avec de nouveaux artistes. C’est ce que j’aime. Personne n’arrive avec un programme. Ils sont une boule d’argile quand ils rentrent dans la pièce. Vous pouvez simplement la former et faire ce que vous voulez. C’est ce que je veux. Tout le monde en particulier, mes héros, ils entrent et il y a un plan établi pour savoir comment ceci doit sonner, tu sais. Je ne peux pas, je ne peux pas explorer » a expliqué le producteur américain.