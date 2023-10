Nabou Dash crush sur Aziz Ndiaye : « il est jeune, musclé, coquin… »

“Si Aziz m’avait dragué, j'aurais accepté d’être la sienne à la minute suivante sans hésitation aucune car il est beau, riche, coquin et jeune…”, déclare Nabou Dash sur TikTok.



La jeune entrepreneure a consacré son temps aujourd’hui au cas "Aziz Ndiaye et ses 2 femmes". Se conformant aux rumeurs d’un supposé divorce entre l’homme d’affaires et sa première femme, Seynabou Kébé recadre cette dernière.



Selon Nabou, la nommé Miss Ndiaye, première femme de Aziz "exagère".



"Tu avais toi-même occupé le même statut que Aicha Rassoul aujourd’hui. (…) Alors fais-toi à l’idée qu’Aziz ne t’appartient pas et que c’est à chacun son tour. D’autant plus qu’il est polygame et le genre d’homme que moi même je n’aurais pas refusé", lui rappelle Nabou Dash qui ne manque pas de la conseiller de rester et gérer son foyer malgré tout.