Naomi Campbell reprend l’avion protégée de la tête aux pieds

Naomi Campbell se protège contre le Coronavirus

Visière, lunettes, masque et combinaison: l’ancien mannequin a pris toutes ses précautions avant de remonter dans un avion.

Nous vous en parlions sur 7sur7: lorsqu’elle prend l’avion, Naomi Campbell met tout en œuvre pour se protéger des microbes. Au début de la pandémie de coronavirus déjà, l’ancien mannequin avait pris l’avion vêtu d'une combinaison, de gants en latex, des lunettes en plastique et d’un masque.

Un peu plus de deux mois plus tard, et alors que le coronavirus fait toujours de nombreux morts aux États-Unis, la star a repris l’avion suréquipée. Sur Instagram, elle a ainsi publié une photo d’elle avec une combinaison de protection contre les matières dangereuses, des lunettes, un masque, un écran facial qu’elle a récemment ajouté à son attirail.





Naomi Campbell a également détaillé sa routine dans une vidéo publiée sur YouTube. “En toute honnêteté, ce n’est pas un moment drôle. Ce n’est pas une période amusante. Je ne fais pas ça pour rire”, y explique-t-elle. “C’est comme ça que je me sens à l’aise pour voyager. Si je dois voyager. J’essaie de le limiter au maximum. Si je dois partir, je pars comme ça”.





Avant d’entrer dans l’aéroport, elle prend également de la vitamine C pour booster son immunité et emballe son sac à main dans un sac en plastique. On n’est jamais trop prudent.