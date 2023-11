Neymar redevient célibataire, moins de 2 mois après la naissance de sa fille

Ce ne sont plus des rumeurs. Neymar et sa fiancée Bruna Biancardi ne sont plus en couple. C'est le mannequin de 29 ans qui a elle-même annoncé leur rupture sur Instagram ce mercredi 29 novembre. « Il s’agit d’une affaire privée, mais comme je suis souvent exposée à des nouvelles, des soupçons et des blagues, je voudrais vous informer que je ne suis pas un couple », a-t-elle écrit sur le réseau social.





« C’est la raison de notre lien »





Pour elle, tout ce qui l'unit désormais à la star brésilienne, c'est leur petite fille Mavie, née le 06 octobre dernier. « Nous sommes les parents de Mavie et c’est la raison de notre lien. J’espère que de cette façon, ils cesseront de rapporter des nouvelles fréquentes sur le sujet », a indiqué le mannequin. La séparation du couple est liée aux infidélités de Neymar.





Celle-ci aurait même pu les accepter si ces histoires n’étaient pas rendues publiques. En effet, selon des sources concordantes, le couple avait signé un contrat qui autorisait le Brésilien à coucher avec d’autres filles, mais en utilisant le préservatif. Seulement, il ne devait pas les embrasser sur la bouche et surtout éviter que ces aventures soient sues de tout le monde.