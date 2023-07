Nigéria : Davido poste une vidéo sur Instagram et déclenche la colère des musulmans

La star de la musique nigériane Davido a créé la polémique vendredi dernier en publiant l’extrait d’un clip vidéo sur Instagram et Twitter. Le clip en question figure sur l’album « Jaye Lo » de son protégé Olamilekan Taiwo, alias Logos Olori. Il montre des hommes qui dansent devant une mosquée.





Vidéo supprimée





De nombreux musulmans dont l’ex-assistant de Buhari, Bashir Ahmad, ont dénoncé l’extrait. Pour eux, c’est irrespectueux et offensant envers la religion musulmane. Ils ont appelé la star à retirer la vidéo des réseaux sociaux, tout en menaçant de le poursuivre en justice , tout comme l’auteur de la chanson .





Selon plusieurs médias en ligne nigérians dont Punch et Sahara Reporters, l’extrait de la chanson ne figurait plus sur les plateformes digitales du chanteur après vérification, ce lundi matin. Il l’a donc supprimé. Bashir Ahmad, l’ex-assistant du président Muhammadu Buhari a félicité le chanteur pour le geste.









« Espérons que la scène entière sera également supprimée de la séquence réelle… »





« Il est bon de découvrir que Davido a supprimé cette vidéo offensante et blessante. Espérons que la scène entière sera également supprimée de la séquence réelle avant de la diffuser sur le marché et nous demandons humblement que la même erreur grave ne se reproduise plus jamais de sa part ou de la part de qui que ce soit d’autre. Le Nigéria est un beau pays. C’est toujours incroyable de célébrer la beauté de vivre dans l’unité et l'harmonie tout en acceptant nos différences » a-t-il tweeté.