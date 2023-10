Panel Grand Challenge: Youssou Ndour partage son expérience dans la lutte contre le Paludisme

La star planétaire de la musique sénégalaise, M. Youssou Ndour a partagé ce mardi son expérience dans la lutte contre le Paludisme avec les milliers de personnes venues prendre part au Panel organisé par la Fondation Bill Gates dans le cadre du Grand Challenge.



C'est un Youssou Ndour très impressionnant qui a partagé son expérience enrichissante dans la lutte contre le Paludisme ce matin.



Il a rappelé qu'en tant que musicien, il a eu par le passé à prêter sa voix non seulement pour chanter dans le cadre de la lutte contre le Paludisme, mais aussi à sensiliser les populations à prendre conscience de la gravité de cette maladie.



C'est dans cet esprit, qu'il a eu à l'époque à faire passer un message qui rappelle aux mères de famille d'utilser les moustiquaires. Un message qui passait chaque soir avant le Journal Télévisé de 20 Heures à la TFM.



M. Ndour, fidèle à ses principes de défenseur des bonnes causes et des artistes, il a fait un plaidoyer pour l'implication de ces dans la lutte contre le Palu.



Selon Youssou Ndour, les artistes ne doivent plus être là à amuser la galérie. Ils doivent être dans la stratégie du début à la fin. Car, dit-il, "pour faire le monde, il faut un peu du tout".