Perdu de vue : Mbaye Ndiaye Tilala sort de sa réserve et donne de ses nouvelles

Considéré comme l'une des plus belles voix de la ville de Saint-Louis, Mbaye Ndiaye Tilala le chouchou des nordistes revient sur la scène musicale après une absence pour des raisons personnelles. Avec sa voix et sa musique, Mbaye Ndiaye Tilala a fait danser toute la région de Saint-Louis et sa célébrité s'entend jusqu'à Dakar grâce à ses belles chansons qu'il a mises sur le marché. Jadis, l'enfant chéri de Saint-Louis était l'équivalent du regretté Ndongo Lo qui il a rendu hommage à travers une de ses célèbres Chansons.





De son vrai nom El Hadj Mbaye Ndiaye, présent sur la scène depuis deux décennies avec un répertoire riche et varié. Son premier album sorti en 2006 en hommage au défunt chanteur Ndongo Lo, son sosie musical a noté un succès fou. L’album fut un réel succès avec son clip Tabara Ndiaye qui a séduit le grand public. Vue sa présence scénique et sa polyvalence Mbaye Ndiaye a toujours été sollicité par de nombreux artistes sénégalais pour leurs productions il a fait des duos explosifs avec Fata El Présidente, Papa Ndiaye Thiopet, etc.







Lors de la 13e édition du festival Métissons de la ville de Saint-Louis ce weekend, invité sur scène par son frère Woz Kaly Mbaye Ndiaye Tilala a régalé le public à travers une belle prestation époustouflante qui a duré que cinq minutes, mais que les mélomanes ont beaucoup apprécié avec intérêt et satisfaction. Un peu isolé de la scène Mbaye Ndiaye Tilala s'est imprimé sur les colonnes de Seneweb pour justifier son absence. Selon lui il a préféré être loin de la capitale pour être plus proche de sa famille et de ses fans. «C’est vrai que je me fais rare sur la scène nationale, mais je dis que je suis toujours là. J'ai préféré rester dans mon fief à Saint-Louis bien vrai que tout se passe à Dakar, mais rester chez moi m'a permis d'être plus proche avec le plus public saint-louisien qui m'apprécie beaucoup.







Saint-Louis étant une ville historique pleine d'activités culturelles comme les festivals le chanteur n'a pas manqué de dénoncer le manque d'attention des organisateurs envers les artistes locaux qui sont très talentueux. "Je vois qu'il y a beaucoup de festivals à Saint-Louis, mais parfois c'est dommage que de voir que nous les artistes de la ville nous ne sommes pas impliqués les organisateurs préfèrent aller ailleurs pour trouver des artistes alors y a des talents dans la ville. C'est vrai que tout festival a une particularité, mais il faut aider et soutenir les locaux même s'il faut leur donner les premières parties".





Grâce à son talent et sa notoriété, Mbaye Ndiaye Tilala est sollicité partout dans le Nord pour animer des manifestations de Louga à Saint Louis en passant jusqu'au Fouta, Mbaye Ndiaye Tilala draine des foules avec des milliers de personnes qui viennent assister à ses spectacles. Présentement dans la capitale du Nord l'artiste prépare la sortie d'un nouvel album en 2024.