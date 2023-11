Pour sa mère, Beyoncé est parfois « méchante » en coulisses de ses concerts

Tina Knowles, la mère de Beyoncé, a fait d’étonnantes révélations quant au comportement de sa fille qui peut se montrer impitoyable avec son équipe.



Beyoncé, la célèbre reine du RnB et icône mondiale, est connue pour ses performances inoubliables sur scène. Cependant, d’après sa mère Tina Knowles, derrière les strass et les paillettes, se cache un vrai caractère de diva.

Lire aussi

Beyoncé a de quoi ouvrir un musée avec les incroyables costumes de sa tournée « Renaissance World Tour »



Le mardi 31 octobre, la mère de la chanteuse de 42 ans était l’invitée du talk-show américain Sherri. Elle a confié que lors des changements de tenues en coulisses de ses concerts, Beyoncé pouvait être assez dure dans ses propos. « Nous en avons ri il n’y a pas longtemps parce que je lui ai dit : “ma fille, tu peux vraiment devenir méchante en coulisses ! Et je suis vraiment heureuse de ne plus avoir à y retourner”. »



Très perfectionniste, l’interprète d’Alien Superstar, travaille sans cesse d’après sa mère afin d’atteindre l’excellence sur scène. Elle est donc constamment sous pression, notamment durant ses concerts où elle peut se montrer intransigeante envers ses proches et les membres de son équipe.