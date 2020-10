Pourquoi Laeticia Hallyday se sépare de la maison de Los Angeles où elle vivait avec Johnny

Laeticia Hallyday, Epouse Johnny

Laeticia Hallyday a révélé qu’elle allait vendre la maison de Los Angeles où elle vivait avec Johnny et leurs deux filles Jade et Joy.

Actuellement en France pour assurer la promotion du coffret en hommage à Johnny Hallyday, “Le rêve américain”, Laeticia Hallyday s’est confiée sur sa nouvelle vie dans une interview pour le Parisien. La veuve du rockeur a ainsi confié qu’elle était officiellement devenue américaine, après treize ans de vie aux États-Unis. “La cérémonie officielle a eu lieu en septembre”, a-t-elle annoncé. “Là encore, j’ai respecté les volontés de Johnny, je suis allée au bout de la naturalisation. Je l’ai fait pour lui et j’en suis très fière”.