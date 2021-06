Qu’est-ce que le “Dripstick”, l’éponge à sperme qui fait le buzz sur TikTok?

le Dripstick, une éponge à sperme.

Awkward essentials, une start-up américaine, sort le Dripstick, une éponge à sperme. Un dispositif qui est supposé aider à nettoyer l’intérieur du canal vaginal après un rapport sexuel.

La vidéo de présentation de ce Dripstick postée sur TikTok fait littéralement le buzz. Elle cumule aujourd'hui plus de 14,4 millions de vues. Mais qu’en est-il de l’utilité de l’engin et est-il sans risque gynécologique?





“Je me précipitais jusqu’aux toilettes en marchant comme un pingouin”

Littéralement un “bâtonnet anti-goutte” », le Dripstick ressemble à un tampon. Sauf que cette fois, pas de petite ficelle mais un bâton au bout duquel se trouve une partie absorbante composée d’une éponge en forme de tube, de qualité médicale et garantie sans additif. Son but: absorber la totalité des fluides après un rapport sexuel sans préservatif.





“Après un rapport sexuel, vous l’insérez dans le vagin, vous la faites tourner un peu si vous voulez, puis vous la retirez, et ça absorbe toute la semence présente dans le canal vaginal”, décrit une employée de marque dans la vidéo postée sur TikTok.





Frances Tang, la “Captain Awkward” (entendez la directrice) de la start-up et utilisatrice du Dripstick a d’ailleurs déclaré: “J’aime mon mari, mais le bazar après le sexe était galère. À chaque fois qu’il finissait d’éjaculer, je roulais hors du lit telle une ninja, me précipitais jusqu’aux toilettes en marchant comme un pingouin, et m’asseyais en essuyant cet écoulement sans fin”.

Un objet vraiment utile?

Interrogée par le journal 20 Minutes, la gynécologue obstétricienne Aude Du Passage se “pose la question de son utilité. Mais pourquoi pas? Cela peut servir si l’on doit reprendre des activités juste après et que l’on ne veut pas risquer de tacher ses vêtements.”





“Si c’est bien conçu avec un matériau stérile de qualité médicale, que ce n’est utilisable qu’une seule fois et jetable, je ne vois pas de danger particulier ni de risque infectieux. Si ce n’est qu’il est évidemment recommandé de l’utiliser après s’être lavé les mains”, rassure la gynécologue.





Des utilisatrices l’ont essayé et l’ont approuvé

Sur le site de la marque, plusieurs clientes déclarent être satisfaites du produit. C’est le cas de Denise: “J’ai vu la pub sur Facebook et je me suis dit, c'est bizarre, et ça ne marchera jamais. Et en fait, ça fonctionne à 100%. Ça change la vie: je suis passée de devoir gérer des fuites sans fin à zéro fuite”.





Et ce n’est pas la seule: “Honnêtement, cela a probablement sauvé l’intimité de mon mariage parce que j’avais tendance à redouter le moment du nettoyage post-sexe et les fuites tout au long de la journée”, déclare une autre utilisatrice.





Le Dripstick n’est pas un contraceptif ou une protection contre les IST