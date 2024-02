"Finale" : Le Positive Black Soul fait come-back !

Duggy-Tee et Awadi se sont réunis pour donner naissance à un nouvel opus intitulé « Finale »sorti ce 9 Février 2024.





Dans cette chanson, les deux rappeurs marquent le retour du groupe « Positive Black Soul ». Face au report de l'élection présidentielle au Sénégal, Awadi et Duggy-Tee, fidèles à leur réputation, disent non et interpellent les autorités sur le devoir impérieux de respecter scrupuleusement la constitution.





Ils ont également exprimé leur point de vue sur la situation politique générale du pays.