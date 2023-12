"Mariage" de l’acteur Bathie Massamba : Il s’agissait d’un shooting

L’information selon laquelle l’acteur Ousmane Ba et Biba Diallo se sont mariés a été relayée par de nombreux médias ce mercredi. En réalité il s’agissait d’un shooting photo pour une marque de vêtement.



L’information a été livrée par celui qu’on surnomme Bathie Massamba via ses réseaux sociaux. « J’ai vu qu’il y a eu beaucoup de buzz autour de mes photos avec Biba Diallo, je voulais juste éclaircir les choses et vous dire qu’il s’agissait juste d’un shooting, je sais que vous aimeriez vraiment que j’aie une seconde épouse mais ce n’est vraiment pas pour maintenant », a fait savoir Ousmane Ba.