Remariage : Mia Guissé a pris une décision

À la question «à quand le remariage ?», Mia Guissé ne prend pas de détour. «Pas pour le moment», bloque-t-elle dans un entretien paru ce mercredi dans L’Observateur. Depuis quelques semaines, la rumeur prétend qu’elle est à nouveau en couple. «Je ne sais pas pourquoi il y autant de rumeurs infondées sur moi, s’agace l’ex-femme de No Face. Je ne suis pas encore prête pour le mariage. Pour l’instant mon amour c’est la musique. Tous les jours, on me rapporte de nouvelles rumeurs et Dieu seul sait d’où ça vient.»



Mia Guissé d’ajouter : «C’est épuisant. Il faut une vraie force mentale pour supporter toutes les méchancetés qu’on lit ou entend sur soi. Il m’est même arrivé de pleurer. Je panique très vite et je n’aime pas les histoires. Parfois, c’est très dur. Après, je me ressaisis et je me dis que cela va avec la vie d’un personnage public.»