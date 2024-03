Supposé mariage avec Racky Aidara : Doro Gaye porte plainte contre…

Depuis quelque temps, des rumeurs sur une supposée union entre l’homme d’affaires Pape Doro Gaye et l’actrice Racky Aidara font les choux gras de la presse people. Certains médias sont allés jusqu’à confirmer cette information réfutée par le mari de Clara.





D’après les informations de Dakarposte, l’avocat de M. Gaye a saisi la justice pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, entre autres délits, après la parution d’«articles mensongers».





« C’est tout simplement inadmissible. Comment peut-on écharper ainsi d'articles, les uns plus mensongers que les autres un honnête citoyen. J'ai fini de faire des captures d'écran de tous ces articles mensongers arguant que Doro se serait marié avec une certaine Racky Aïdara, avant de déposer la plainte pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, atteinte à son image par un supposé mariage », déclare l'avocat.





Selon lui, « le caractère des propos sous forme d'affirmations des auteurs, adossé à des rumeurs non avérées et malveillantes vise à salir la personne de Doro Gaye et ses proches. C'est normal qu'il porte plainte à partir du moment où il y a atteinte à la vie privée et où des rumeurs sont colportées comme des faits », déplore-t-il.





Les plaintes en question visent certains organes de presse et « pseudo influenceurs » qui ont alimenté et enflé cette rumeur.