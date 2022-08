Téléphone volé, chauffards en fuite… : le terrible accident de Wally raconté par son manager

Victime d’un accident de la circulation à Casablanca, au Maroc, Wally Seck est sain et sauf. En dehors de quelques maux de tête, le chanteur ne porte aucune séquelle de l’incident. Avec son groupe, il devrait d'ailleurs quitter le Royaume chérifien demain, jeudi, pour Barcelone et la suite de sa tournée qui le mènera ensuite à Almeria puis aux Etats-Unis et au Canada.



Mais Wally Seck a eu chaud. D’après son manager, «Ndiaga Euro», qui s’est confié à L’Observateur ce mercredi, l’accident aurait pu virer au drame. Il s’est déroulé dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 août. Wally venait de quitter une boîte de nuit casablancaise où il se produisait dans le cadre de sa tournée.



Il s’engouffre dans sa voiture avec un de ses amis, qui était au volant, et son garde du corps, Thier Gadiaga. Direction : l’hôtel Onomo où loge le chanteur.



Le trio croise la route de Marocains qui roulaient à tombeau ouvert, pour échapper à la police. D’après «Ndiaga Euro», les chauffards étaient pris en chasse par la police à cause d’un accident qu’ils ont causé un peu plus tôt.



Dans leur fuite, ils empruntent un sens interdit et percutent violemment la voiture de Wally Seck et ses amis. Le véhicule effectue quelques tonneaux avant de finir contre le poteau d’un feu tricolore.



«En voyant l’état de la voiture, rembobine 'Ndiaga Euro', je me suis dit que cela aurait pu être pire. Wally et les autres occupants de la voiture ont eu énormément de chance grâce à Dieu. Wally est bien sonné, mais il s’en est bien sorti.»



Le garde du corps du chanteur été admis en réanimation. Ses jours ne sont pas en danger, mais son état nécessite une hospitalisation de trois à quatre semaines au Maroc. Le manager de Wally renseigne que l'épouse de Thier Gadiaga a quitté Dakar pour aller au chevet de son mari.



Un malheur n’arrivant jamais seul, Wally Seck a perdu son téléphone dans l’accident. D’après «Ndiaga Euro», après le choc, alors que les secours prenaient en charge les blessés, quelqu’un a volé l’appareil du chanteur.



Ce dernier ne s’en rendra compte qu’à la clinique où il a été admis pour les premiers soins. Il a déposé une plainte.



La police marocaine devrait donc essayer de retrouver ceux qui ont volé le téléphone de Wally et les chauffards qui ont percuté sa voiture. Ces derniers ayant abandonné leur véhicule sur place et disparu dans la nature.