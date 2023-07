The Weeknd bat un mythique record de Michael Jackson et lui rend hommage

C’est un record détenu pendant 36 ans que le chanteur RnB canadien The Weeknd a fait tomber. Désormais, le natif de Toronto est le chanteur noir ayant réalisé la tournée la plus lucrative de tous les temps.





Selon "Hot News Hip Hop" qui rapporte l’information, "After Hours Til Dawn" qui dure depuis l’été dernier a éclipsé les chiffres de "Bad", la tournée réalisée par Michael Jackson en 1987.





Elle a rapporté à l’artiste canadien 350 millions de dollars. Michael Jackson avait collecté 311 millions de dollars à l'époque. Pour célébrer l’exploit, le chanteur RnB a partagé une vidéo de lui reprenant la chanson « Dirty Diana » de Michael Jackson lors d’un concert en Belgique. Il a laissé le commentaire suivant : «Mon roi. A l’époque, maintenant et pour toujours. Repose en paix ».