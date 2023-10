Trace Awards 2023-Rwanda : Viviane en complicité avec Princess Lover et Nomcebo

Depuis le début de la semaine, la reine du Djolof, Band Viviane Chidid, tient en haleine le public rwandais, à l'occasion du festival Trace Awards 2023. La chanteuse sénégalaise a été nominée pour les prestigieux TRACE Awards dans deux catégories. L'édition 2023 marque le 20e anniversaire de TRACE, qui démarre ce 19 au Rwanda, jusqu'au 21octobre dans la ville de Kigali.





D'autres stars de la musique sont aussi sur place pour participer à ce grand événement parmi lesquelles la chanteuse des Caraïbes Nicole Néret mondialement connue sous son nom d'artiste Princess Lover, l'auteur du célèbre "Mon Soleil". Cette dernière affiche une belle complicité avec la reine du Djolof Band. Toutes les deux ont eu une longue discussion sur une prochaine collaboration musicale. D'après les informations de Seneweb, la célèbre chanteuse sud-africaine Nomcebo Zikode, l'auteure de "Jérusalema", a sollicité la chanteuse sénégalaise pour un featuring, après lui avoir avoué son admiration.





Par ailleurs, les TRACE Awards & Festival souhaitent rendre hommage aux musiciens, créateurs, entrepreneurs et cinéastes d'Afrique et de la diaspora africaine. Ce nouvel événement englobe une gamme diversifiée de genres musicaux, allant de l'afrobeat au dancehall, de l'afro-pop au mbalax, de l'amapiano au zouk, du kizomba au genge et du coupé-décalé au bongo flava, entre autres.





Rappeler que notre compatriote Viviane est nominée dans les catégories Meilleure artiste - Afrique Francophone et Meilleure artiste féminine. Pour voter, cliquez sur le lien ci-après: : https://trace.plus/ fr/awards/ .