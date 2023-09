Un homme soupçonné du meurtre de Tupac arrêté

La police de Las Vegas a arrêté un homme soupçonné d’etre impliqué dans le meurtre de la star du hip-hop Tupac Shakur, tué dans la ville il y a près de trois décennies, a rapporté vendredi l'Associated Press, citant des sources anonymes.





Duane "Keffe D" Davis a été arrêté tôt vendredi matin, bien que la ou les accusations exactes ne soient pas immédiatement claires, selon le rapport de l'AP, qui indique qu'un acte d'accusation était attendu plus tard vendredi.