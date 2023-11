Un million de vues en deux jours : Mia Guissé, Tsunami de la musique sénégalaise

Depuis la sortie de sa dernière chanson "Lonkotina", Mia Guissé est de nouveau propulsée sur le devant de la scène musicale sénégalaise. En seulement deux jours, la chanson a atteint un million de vues, ce qui témoigne de l'énorme popularité de cette jeune artiste talentueuse.



Née et élevée à Tambacounda, la capitale du Sénégal, Mia Guissé a toujours été passionnée par la musique depuis son plus jeune âge. Après l’obtention du baccalauréat, elle rejoint la capitale sénégalaise et c’est à partir de là que commence sa carrière musicale.



Plus de 43 millions de vues pour ses sorties musicales en 2023



Connue grâce à son duo avec son ex époux via le groupe « Maabo », elle a entamé une carrière solo en 2023. En une année, Mia Guissé n’a sorti que des hits. « Idda » compte près de 10 millions de vues, « La vie est belle » en cumule 19 millions et « Guen leen paré » est actuellement à plus de 14 millions de vues.



"Lokontina", sa dernière chanson, est une véritable pépite musicale. Les paroles captivantes et la mélodie entraînante reflètent les expériences et les émotions de nombreux auditeurs, ce qui explique en partie son succès instantané.



La chanson aborde des thèmes universels tels que l'amour, la liberté et la quête de bonheur, ce qui la rend accessible à un large éventail de personnes. Mais ce qui distingue vraiment Mia Guissé, c'est sa voix exceptionnelle. Sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers sa musique est ce qui la catapulte au rang de "nouvelle reine de la musique sénégalaise".



Elle a une voix unique et polyvalente qui peut passer d'une ballade mélancolique à une chanson rythmée en un instant. En dehors de sa musique, Mia Guissé est également connue pour son sens aigu de la mode. Ses tenues uniques et originales sont devenues une source d'inspiration pour de nombreux jeunes sénégalaises, qui admirent son style audacieux et sa confiance en elle.



Elle incarne une nouvelle génération d'artistes qui osent être authentiques et qui repoussent les limites de la créativité. Aujourd’hui, il est indéniable que Mia Guissé est une force montante dans l'industrie de la musique sénégalaise.



Sa voix exceptionnelle, son talent musical et sa personnalité magnétique ont conquis le cœur de nombreux fans à travers le pays.



Avec "Lonkotina" comme preuve de son succès, il est évident que nous n'avons pas encore tout vu de cette nouvelle reine de la musique sénégalaise qui préfère qu’on l’appelle « le tsunami de la musique sénégalaise ».