Vidéo de Davido décriée par des musulmans au Nigeria : Le prix Nobel Wole Soyinka s’invite dans la polémique

Vendredi dernier, la star nigériane de l’afrobeat Davido a créé la polémique en publiant l’extrait d’un clip vidéo sur Instagram. Le clip en question figure sur l’album « Jaye Lo » de son protégé Olamilekan Taiwo, alias Logos Olori.





Il montre des musulmans en qamis en train de danser sur des tapis de prière devant une mosquée. De nombreux musulmans ont dénoncé la publication de cette vidéo. Pour eux, il s’agit d’une offense à leur religion.





Ils ont appelé la star a retiré l’extrait des réseaux sociaux et s’excuser. Wole Soyinka, le prix Nobel de littérature, lui conseille le contraire.





« Il n’y a jamais eu de murmure d’offense… »





Dans une réflexion publiée par le site d’informations Sahara Reporters, l’homme de lettres, indique qu’au " meilleur de ses souvenirs, il n’y a jamais eu de murmure d’offense, pas même devant les scènes de religieuses, dansant dans leurs costumes complets dans les allées de la chapelle et d’autres enceintes sacrées de monastères".





La plupart des formes de culte, du "Hare Krishna" à l’hindouisme et aux religions moins connues, recherchent une expérience transcendantale par le biais de la danse. "Cela va au-delà de la simple exaltation ou de l’euphorie et implique l’abandon de l’ego au mythique, et au sublime à travers la danse", poursuit l'écrivain.





"La sécularisation de ce médium s’étend à travers les religions et offre aux artistes un moyen d’invoquer un sentiment de communauté spirituelle, à travers un acte commun d’abandon de soi. Je n’ai pas vu le clip, mais j’insiste sur le droit de l’artiste à déployer la danse dans un cadre religieux comme une donnée fondamentale. Un tel déploiement est un patrimoine universel, plus particulièrement applicable dans le cas de l’Islam… » soutient-il par ailleurs.





Le fait de danser devant une mosquée ne peut donc pas à lui « seul être lu comme un acte de provocation ou d’offense, mais comme une affirmation de la sensibilité unifiée du spirituel dans l’humain ». « Apprenons à le lire ainsi » invite le prix Nobel de littérature 1986.





Pour lui, il est important de distinguer les pratiquants de leurs objets de dévotion. « Les premiers méritent respect et compréhension, mais cela doit être réciproque entre tous les croyants et les non-croyants. Ce à quoi nous assistons ces jours-ci est une fièvre galopante d’hypersensibilité… » juge l’écrivain.





« Il s’est excusé et je l’ai réprimandé pour ce geste »





Il rappelle que certains musulmans nigérians n’ont pas toujours eu des comportements aimables envers d’autres religions, mais ce n’est pas pour autant qu’ils devaient s’excuser. « Je me souviens de mon intervention, il y a quelques années dans une tentative de clouer au pilori l’ancien gouverneur de l’État de Kaduna El Rufai parce qu’il avait fait un commentaire considéré comme désobligeant envers le christianisme. J’oublie la référence maintenant, mais je me souviens distinctement d’une autre, d’un directeur de banque qui, à Pâques, faisait référence au Christ ressuscité comme une métaphore de la pâte levée dans les boulangeries d’Oshodi. Sous une pression évidente, il s’est excusé et je l’ai réprimandé pour ce geste » a-t-il déclaré.





« Contrition artificielle »





L'homme de lettres soutient qu'aucune excuse n’est requise. "Arrêtons de mettre notre tête dans la bouillie de la contrition artificielle" convie-t-il. Soyinka est persuadé que le plus grand défi du Nigeria est d’affronter le problème fondamental de la religion dans la nation.







« Ce n’est pas la musique de Davido qui a lynché Déborah Yakubu » à Sokoto





« Ce problème fondamental est clairement exprimé ainsi : l’appropriation sectaire du pouvoir de vie et de mort par une communauté de croyants… Ce n’est pas la musique de Davido qui a lynché Déborah Yakubu (étudiante chrétienne tuée par une foule d’étudiants musulmans à Sokoto pour un blasphème présumé), et continue de faire échouer la justice. Il n’a pas non plus contribué à la détention arbitraire de dissidents religieux -appelez-les athées ou peu importe - comme Mubarak Bala qui languit maintenant en prison depuis 38 mois… », fait observer Wole Soyinka.