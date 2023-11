Youssoupha s'est installé en Côte d'Ivoire à cause de sa femme : Il révèle pourquoi

En 2021, le célèbre rappeur français Youssoupha quittait l’Hexagone pour s’établir en Côte d’Ivoire. Un déménagement qui avait en son temps suscité moult interrogations, notamment dans le cercle de ses fans.





L’auteur de « Polaroïd Expérience » est revenu sur ce choix, lors d’un entretien accordé à « Burkina 24 » fin octobre, et publié ce lundi 27 novembre.





« Ma femme a eu une opportunité en Côte d’Ivoire, elle m’en a parlé… »





Il dit avoir quitté la France à cause de son épouse. « Ma femme a eu une opportunité en Côte d’Ivoire, elle m’en a parlé et je ne pouvais pas lui dire non, parce qu’elle, toute sa vie, c’est de me suivre ; donc c’est normal que je la suive en retour », a révélé l’interprète d'« Entourage ».





Il fallait donc, pour une fois, privilégier le bonheur de son épouse. « On a toujours vécu la vie que moi j’ai toujours voulue. Là où la femme est heureuse, toi tu es heureux, parce que là où ta femme est contrariée, c’est sur toi que vont tomber les problèmes », assure le « lyriciste bantou ».









Il était à Ouagadougou pour les REMA





Depuis son arrivée en Côte d’Ivoire, le rappeur n’hésite pas à tendre la main aux artistes locaux. Il a notamment fait un featuring avec le rappeur Suspect 95. L’homme est également ouvert aux collaborations éventuelles avec les artistes burkinabé.