Zlatan Ibrahimovic : Ses déclarations croustillantes sur le sexe, Arsène Wenger et Guardiola

Zlatan Ibrahimovic est un personnage clivant. On lui reproche notamment son ego surdimensionné, mais personne ne peut vraiment contester son immense talent. Tout au long de sa carrière mouvementée, il a joué dans les plus grands championnats d’Europe, et marqué des buts surprenants. Mais pour le natif de Malmo en Suède, les buts ne peuvent vraiment pas rivaliser avec le sexe.





« Quiconque pense le contraire à des problèmes sexuels »





« Le sexe vaut mieux que marquer des buts. Quiconque pense le contraire a des problèmes sexuels et devrait demander de l’aide » a déclaré l’ex-attaquant de l’AC Milan dans une récente interview accordée au journaliste britannique Piers Morgan.





Le géant suédois, a également évoqué Arsenal. Un club dans lequel il aurait aimé jouer. Mais c’est un peu de sa faute, reconnaît-il. « Je n’ai pas fait l’essai ».





En 2016, il disait avoir refusé le test, sans pour autant évoquer la raison. « Je suis allé à Londres pour rencontrer Wenger, qui m’a demandé de faire le test pour intégrer l’équipe. Je lui ai dit : « Je ne fais pas d’essais. Soit tu me prends, soit tu ne me prends pas, je ne suis pas là pour perdre mon temps ». Le technicien français a alors décidé de le laisser partir.





« J’ai amené ma putain de Ferrari »





Plus tard, Wenger a déclaré à BBC Sport qu’il ne regrettait pas sa décision : « C’était un garçon de 17 ans qui jouait pour Malmo, en deuxième division suédoise. Personne ne le connaissait » s’est justifié le Français. Si Ibrahimovic n’a jamais été un Gunner, il a quand même évolué au sein d’autres grandes écuries européennes comme le FC Barcelone de Pep Guardiola.