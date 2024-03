[Programme] 1 million d'emplois, PSE... Cinq choses à retenir du projet de Amadou Ba

Dans son programme, Amadou Bâ annonce qu'il souhaite accélérer "la transformation structurelle de l’économie et accélérer la croissance pour construire une économie compétitive, inclusive, résiliente et créatrice d’emplois décents avec plus d’un million d’emplois à créer d’ici à 2028 en activant les investissements dans les secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie, les infrastructures et les énergies renouvelables".