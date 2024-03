14 milliards F CFA et 50 000 FDS mobilisés : Les chiffres clés de la Présidentielle 2024

Le ministre de l’Intérieur est revenu, avec ses collaborateurs, sur les chiffres clés de la Présidentielle 2024. Face à la presse, Mouhamadou Mactar Cissé a expliqué que14 milliards de francs CFA ont été déployés pour l’organisation de l’élection présidentielle, depuis le déclenchement du processus. Ils sont répartis entre différents acteurs.



Pour ce qui est de la sécurité, 50 mille hommes et femmes sont déployés, selon le ministre de l’Intérieur interpellé sur les chiffres clés de l’élection présidentielle. « Une élection n’a pas de prix, mais elle a un coût. Le nombre de candidats influe sur les coûts. La caution demandée aux candidats ne couvre jamais les frais. Il faut, ironise le ministre, hausser la somme pour décourager, mais c’est le prix de la démocratie".



Les forces de défense et de sécurité sont déjà mobilisées et sont déployées. Les éléments de l’armée se déploient dans l’intérieur du pays. Il s’agit de 50 mille hommes et femmes qui sont mobilisés (forces de police, gendarmerie et armée).



Il invite, par ailleurs, les Sénégalais à ne pas faire dans des provocations inutiles.



S’agissant des électeurs qui sont plus 7,864 millions qui voteront dans les 16 440 bureaux de vote au Sénégal et dans la diaspora, ils sont répartis dans les 7 041 lieux de vote, dont 6 641 dans l’intérieur du pays et le reste dans la diaspora. Aussi, 81 dossiers ont été déposés pour accréditations, dont 71 structures étrangères et 10 nationales.



Au total, 2 457 observateurs ont été accrédités (1 568 au niveau international et 890 au niveau national. Concernant le retrait des cartes d'électeur, on en est à 56,73 % de taux de retrait.