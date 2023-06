1er Premier ministre de Macky Sall : Abdoul Mbaye, les coulisses d’une nomination inattendue

L’ancien banquier a occupé les fonctions de chef du gouvernement du 5 avril 2012 au 1er septembre 2013. Dans le livre qu’ils lui ont consacré, «Abdoul Mbaye, un destin sénégalais», «portraits d’un homme et d’un pays», selon les auteurs, Me Moustapha Kamara et Moussa Bèye revisitent les circonstances dans lesquelles le successeur de Abdoulaye Wade a annoncé à l’intéressé sa décision de le charger de conduire sa politique. Bés Bi a publié les bonnes feuilles de l’ouvrage. Extraits.



Le premier coup de fil de Macky Sall



«Abdoul Mbaye avait voté au second tour (de la présidentielle de 2012, dimanche 25 mars) pris l'avion, pour se rendre à Paris où l'attendait une mission de consultance. Le mardi, les résultats sont déjà connus, car la tendance est irréversible. Il joint Macky Sall au téléphone pour le féliciter. Le nouveau président le remercie, puis lui dit : ’Mais quand seras-tu de retour ? Car nous avons besoin de toi ici.’ Abdoul Mbaye lui précise que son retour est prévu à la fin de la semaine.



La réponse préparée



«La conversation achevée, il subodore déjà que Macky Sall pense lui proposer un poste ministériel et en raison de son passé de banquier, celui de ministre des Finances. Ne souhaitant pas être ministre sous les ordres d'un Premier ministre politicien, il préparait sa réponse au nouveau président de la République en l'imaginant comme suit : ‘Je vous remercie de votre proposition, mais je souhaiterais continuer à vous servir de conseiller comme je l'ai été pendant cette campagne présidentielle’.



L’audience de minuit



«Lorsque Abdoul Mbaye fut revenu à Dakar, le responsable du protocole du président l'a appelé pour lui dire que le président cherchait à le joindre au téléphone et qu'il fallait qu'il soit attentif à sa prochaine sonnerie. Finalement, l'appel viendra très tard, à quasiment minuit. Abdoul Mbaye décroche et le président lui dit : ‘Il fait certes tard, mais je souhaite que tu occupes les fonctions de Premier ministre, on en parle demain’. Et Abdoul Mbaye de répondre : ‘Il se fait certes tard, mais permettez que le vienne à vous maintenant, Monsieur le Président’. Son accord est déjà donné. En effet, il croit au Yonou Yokouté, qui est son programme de candidat, et il lui propose une fonction de coordination de l'action gouvernementale pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État proposée aux Sénégalais, et largement acceptée par eux puisqu'il a été élu au second tour avec un score impressionnant.



Madame au volant



«En l'absence de chauffeur disponible à cette heure, son épouse conduit la voiture pour se rendre au palais de la République. Parvenu à destination, il attend quelques minutes dans l'un des salons avant d'être reçu par le Président. Ce demier lui confirme son souhait de l'installer dans les fonctions de Premier ministre. Abdoul Mbaye le remercie et ajoute ces phrases qu'il lui rappellera lorsqu'il quittera ses fonctions : ‘Monsieur le président de la République. je veux que vous sachiez que quasiment toute ma vie durant, j'ai été un mandataire social, révocable ad nutum. Je sais que les fonctions de Premier ministre sont soumises à un principe quasi similaire. Je souhaite que vous sachiez que même si demain vous décidiez de mettre fin à mes fonctions de Premier ministre, je vous serais reconnaissant d'avoir porté votre choix sur ma personne parmi tant d'autres possibilités’.



Pèlerinage sur la tombe de Kéba Mbaye



«Le lendemain très tôt, juste après la prière de Fadjr il fait venir à lui quatre proches pour des conseils après les avoir informés. Puis, il se rend auprès de sa mère pour l'informer avant d'aller prier sur la tombe de son père. Il pense à une continuité de destin. Après trois établissements bancaires à redresser lui vient le gros défi de contribuer au redressement économique et financier du Sénégal, son pays. La dimension est tout autre. Mais il suffira de relever le défi avec l'aide de Dieu. II est optimiste, pensant moins à l'importance de la fonction qu'à celle de la charge, à sa capacité à l'assumer en fonction de son passé déjà riche d'expériences réussies.»