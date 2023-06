23 juin 2011 : Mamadou Lamine Diallo demande le soutien du peuple pour mettre en œuvre son Agenda de redressement du Sénégal en 2024

Au Sénégal, le 23 juin 2011 est marqué à jamais dans les annales de la lutte pour la démocratie. Pour le leader de Tekki, Mamadou Lamine Diallo, le 23 juin 2011 "aurait dû marquer un saut décisif dans la marche démocratique de notre pays".





Hélas ! Les Sénégalais sont une fois de plus replongés "dans le même trou d’une troisième candidature illégale et des dizaines de morts, des centaines de blessés et d’arrestations", selon le leader de Tekki.





"En tant qu’acteur initiateur du 23 juin 2011, en faisant notamment le pont entre Benno Siggil Senegaal et la société civile, je mesure aujourd’hui le recul orchestré par Macky Sall. Deux problèmes gangrènent le système : les pouvoirs excessifs du président de la République et la corruption massive. Je demande le soutien du peuple démocratique du Sénégal pour que je mette en œuvre l’Agenda de redressement du Sénégal en 2024 et tourner la page d’un régime autocratique, familial et corrompu", écrit le président de Tekki sur sa page Facebook.





Il ajoute : "Le dialogue 'rocky mi rocki' de Macky Sall dévoile ses accords secrets conclus depuis 2021-2022, dans des entretiens nocturnes pour maintenir le système de corruption menacé par les jeunes : Macky candidat contre la Constitution ; Khalifa candidat avec le parrainage de 13 députés ; Karim révise son procès de la CREI à la solde du régime ; Sonko bloqué et les autres jetés dans le trou du parrainage citoyen corrompu.

Cela montre aussi que Macky Sall a échoué dans sa politique de réduire l’opposition à sa plus simple expression. Il est obligé de revenir sur ses décisions de casser le PDS et le PS, en prétextant une traque contre les biens mal acquis.





En souvenir aux défunts Mamadou Diop et Sidy Lamine Niasse, et à tous les combattants de la gouvernance démocratique tombés sur le champ de la lutte pour la démocratie, il rend un vibrant hommage.