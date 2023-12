25 milliards FCFA investis dans la modernisation des daara depuis 2012 (Macky Sall)

L’État a investi 25 milliards de FCFA, depuis 2012 pour la modernisation et le fonctionnement des daara, a indiqué le Président de la République, Macky Sall, ce samedi 16 décembre lors de la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale des Daara.