25.OOO parrains remis au mandataire de la Coalition BBY : Abdoulaye Baldé et l’UCS jouent leur partition

L’Union Centriste du Sénégal (UCS) est à fond dans la collecte des parrains. La formation politique dirigée par Abdoulaye Baldé à travers l’Union Nationale des Jeunes Centristes du Sénégal a engrangé de bons points sur le front de la collecte des parrains. Selon cette structure, le focus a été mis sur les communes de Ziguinchor, Niaguis, Adéane, Boutoupa-Camaracounda entre autres. Ce travail de terrain a été rapporté par le Secrétaire national chargé des élèves et étudiants de l’Union Nationale des Jeunes Centristes de Ziguinchor.Abdoulaye Baldé et ses jeunes de l'UCS, qui ont fait montre de leur leadership dans le département de Ziguinchor pour la collecte de parrains au profit du candidat Amadou Ba. Les chiffres sont éloquents. Au total « 25.000 parrains ont remis au mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l’élection de leur candidat Amadou Ba », révèle l’UCS. « La jeunesse de l'UCS est en train de mener un travail minutieux pour le compte de son mentor Abdoulaye Baldé » a ajouté Ibrahima Ba. Travail visible avec la remise de plus de 25.000 parrains à l'ancien Ministre d'État.





En effet, le Dr Ibrahima Ba, et ses camarades ont déposé sur la table du coordonnateur du pôle parrainage Benno Book Yaakaar/Ziguinchor, Abdoulaye Baldé trois lots de fiches de parrains. Un premier lot de 14370 parrains, suivi d'un second de 8856, et un troisième lot de 2400 parrains, rien que dans le département de Ziguinchor ont fait savoir les partisans de Abdoulaye Baldé.