2ème congrès du Mouvement Alsar : Mamadou Racine Sy déroule le tapis rouge à Amadou Ba

Le terrain de football du King Fahd Palace s'est révélé trop étroit pour contenir la foule impressionnante venue massivement assister au 2ème congrès national du Mouvement And Liggey Sénégal ak Racine (ALSAR) sous la présidence effective du Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yaakar. "Je suis rassuré par le soutien massif et inconditionnel d'ALSAR de Racine Sy mon cher ami et frère", a dit Amadou Ba visiblement comblé par cette marée humaine venue des quatre coins du Sénégal.



À en croire Amadou Bâ, auteur d'un vibrant plaidoyer pour le secteur privé, Racine Sy est “un membre actif de la société civile, un entrepreneur d'exception, un humaniste généreux, un ami et un frère précieux”. “Sa dévotion inébranlable pour l'entreprise et sa remarquable compassion envers autrui sont autant de traits caractéristiques marquant l'empreinte indélébile de cet homme remarquable, engagé et véridique. Avec Racine, nous partageons le même amour et la même vision pour le Sénégal poursuit le candidat de Benno Bokk Yaakar qui met l'accent sur la création d'emplois et la promotion du secteur privé national”, a déclaré le chef du gouvernement.



Le Premier ministre est convaincu que “l'avenir du Sénégal repose sur la paix et la prospérité partagée”. “Or le chemin vers la prospérité passe par la promotion d'emplois massifs et durables et le renforcement du secteur privé moteur de la croissance et pilier de notre développement”, a-t-il souligné.



Amadou Bâ annonce, en outre, la création imminente d'une grande banque de développement, une initiative dans laquelle le secteur privé prendra une part active.



Amadou Ba va rencontrer le secteur privé pour dégager des synergies avec ces acteurs de développement. forte présence de ministres, de religieux et d'acteurs de l'entreprise...



Le 2ème congrès d'ALSAR a réuni du beau monde. On distinguait parmi l'assistance la présence des ministres d'Etat Mbaye Ndiaye, Augustin Tine, Cheikh Tidiane Sy...Il y avait aussi les ministres Mor Ngom, Seydou Guèye, Djibril War,Issakha Diop (chargé des inondations)Abdou Karim Fofana...



Sans oublier Abou Aw, Directeur des pensions, le Grand Serigne de Dakar Elhadji Ibrahima Diagne, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ, le DG de l'IPRES Amadou Lamine Dieng, Mme le Secrétaire Général de la Caisse de sécurité sociale Odette Tine, Elhadji Mansour Mbaye...



Le monde de l'entreprise était aussi fortement représenté à travers les présences de Lamine Fall, Ndiouga Wade, Mahmoud Niang (bureau CNTS),Tino Adediran (CNP), Mballo Dia Thiam, Isidore Coly, Souleymane Diallo (Sels et administrateur IPRES),Cheikh Diop (SG Cnts/ Fc),Pape Birima Diallo (Unsas), Mamadou Diouf (Csa), Mamadou Abdoulaye Diop ( DG Africa Global Logistics AGL)...



Visiblement comblé par cette belle et forte mobilisation, Mamadou Racine Sy a vivement remercié ses militantes et militants pour leur engagement. Ils étaient venus de partout notamment de Podor, Thilogne, Matam, Thiangaye, Dimatt, Diagnoum, Ndiawar,Diattar, Guédé, Fanaye, Saint-Louis, Walo( Richard Toll), Louga,Thiès, Tivaouane, Kaolack, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Bignona, Kolda, Sedhiou sans oublier Dakar et toute son agglomération (Pikine, Thiaroye, Camberene...)



Autant dire que ce maillage intégral du territoire national confirme la place prépondérante du mouvement ALSAR sur l'échiquier politique.



Mamadou Racine Sy s'est aussi incliné devant la mémoire de son regretté ami Mansour Tambédou, membre actif du Collectif des sages d'ALSAR, récemment arraché à notre affection.