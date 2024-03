3 kg de drogue saisis à Mbour : Un dealer brandit sa machette devant les policiers

Le commissariat central de Mbour a mis fin aux activités de deux réseaux de trafic de drogue. Les hommes du commissaire Bara Niang ont arrêté cinq dealers et saisi 3 kg de chanvre indien, 20 g de haschich et des comprimés. Seneweb revient sur le film de l'arrestation musclée du trafiquant A. Ba.





D. Bèye est tombé dans les filets des policiers du commissariat central de Mbour avec deux kilos de chanvre indien. Interrogé sur procès-verbal, il a balancé l'identité de son fournisseur, un certain A. Ba. Grâce à sa coopération, les enquêteurs ont passé une commande de 2 kg de drogue. Ne se doutant de rien, le fournisseur s'est présenté sur les lieux du rendez-vous, au croisement Saly.





Mais ayant senti la présence policière, A. Ba, en possession de la drogue, a brandi sa machette pour s'opposer à son arrestation. Il sera neutralisé par les hommes du commissaire Bara Niang. Au total, 3 kg de chanvre indien ont été saisis, selon des sources de Seneweb.





Au terme de l'enquête, le duo incriminé a été déféré hier lundi pour détention et trafic de chanvre, détention illégale d'arme blanche et rébellion (pour A.Bâ).





Trois dealers, dont un Gambien, arrêtés