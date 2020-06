30 HA à la CDC : Habib Niang de And Suxxali Sénégal salue la clairvoyance de Macky Sall

Le président du mouvement And Suxxali Sénégal Akk Habib Niang félicite le président de la République, Macky Sall, qui vient de prendre "une décision de haute facture" en conseil des ministres concernant le foncier.





"Dans sa clairvoyance et son sens de l'écoute, face aux nombreux problèmes liés aux foncier, le chef de l'État a pris la décision de confier l'assiette foncière disponible de l'aéroport de Yoff (30 hectares) à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dirigée par l'ancien Directeur général des Impôts et Domaines. Ce montre, encore une fois que le Président est conscient de l'importance que représente le problème du foncier", se réjouit le responsable politique de Thiès.





Et d'étayer son argumentaire : "Pratiquement, 95% des doléances que reçoit le chef de l'État concerne le foncier. Je salue vraiment cette décision qui vient s'ajouter à celles déjà prises allant dans le sens d'apaiser le climat social".





Les pourfendeurs de Macky Sall d'en prendre pour leurs grades : "Le fait d'associer tous les services concernés prouve sa bonne foi. Et, pour cela les fauteurs de troubles devraient arrêter d'induire les citoyens en erreurs, car leur tentative de vouloir discréditer le Président et ses alliés ne passera pas pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas tous les éléments requis pour prétendre dire quoi que ce soit sur la gestion de l'assiette foncière du pays".