3010 parrains pour Amadou Ba : Le DG de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, décroche un lieutenant de Idrissa Seck

Le Directeur Général de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD-SA), Abdoulaye Dieye, s’est réjoui de l’alliance scellée entre son mouvement «Siggi Jotna» et celui «Jaam-Ji» dirigé par un haut cadre du parti Rewmi, très proche lieutenant de Idrissa Seck. « C’est pour le bien des Thiessois », a avancé M. Dieye. Il mesure « la plus-value que l’ancien maire de Thiès-Nord, Lamine Diallo, peut apporter à notre candidat, le Premier ministre, Amadou Bâ, à travers notre compagnonnage ».









L’ancien maire rewmiste a scellé cette alliance suite à un constat. C’est ce même constat qu’il avait fait entre 2004-2005. « Alors qu’on était dans le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), on avait remarqué, en son temps, que l'homme politique qui incarnait pratiquement les intérêts de Thiès, c'était Idrissa Seck, c'était donc l'homme politique le plus utile, à travers les chantiers de Thiès. Il incarnait la réalité politique de Thiès. C'est pourquoi on l'avait suivi en abandonnant notre parti originel, le PDS, pour le soutenir et l’accompagner », a expliqué Lamine Diallo.





Aujourd’hui, c’est une autre figure politique qui marque les esprits à Thiès, c’est le DG de l’AIBD, Abdoulaye Dièye.





« Il y a une nouvelle réalité politique émergente, à Thiès, incarnée par le DG de l’AIBD, Abdoulaye Dièye. Et les résultats, lors des dernières élections locales, l’ont démontré à suffisance. Le Président du mouvement ‘’Siggi Jotna’’ était parti sans coalition et il s'est positionné comme la troisième force politique dans la ville aux-deux-gares, avec, à lui seul, 10000 voix, derrière Yewwi Askaan Wi (YAW) qui en avait 18000 et l’alliance «Mburu ak Sow», à savoir la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) et Rewmi d’Idrissa Seck, avec 15000 voix », a-t-il argumenté.





Lamine Diallo a témoigné « que le DG de l’AIBD-SA ne cesse de mener des actions de bienfaisance à l'endroit des Thiessois. Mieux, il « dépasse de loin les allocations budgétaires des 4 institutions municipales de Thiès (la Mairie de Ville, les communes Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord), dans certains domaines, notamment le sport. Dans ce domaine, son investissement est largement au-dessus des allocations budgétaires des quatre collectivités locales. « Ce que Abdoulaye Dieye fait dans « le secteur de l'éducation avec les kits scolaires dépasse de loin le total des allocations budgétaires des ces quatre mairies », sans compter « les lieux de culte, les actions sociales au niveau de la santé, les actes très positifs à l’endroit des chefs religieux », entre autres.





Il reconnaît qu’aujourd'hui, « Abdoulaye est devenu l'homme le plus utile aux Thiessois, malgré qu'il ne gère pas de budget ». En somme, ce sont autant d'actions qui ont poussé l’ancien rewmiste à porter son choix à travailler pour Abdoulaye Dièye pour le compte de Amadou Bâ, de la Coalition Benno Bokk Yakaar.





« Si notre engagement, c'était seulement l'intérêt des Thiessois, s'il y a un leader politique aujourd'hui qui est le plus utile à ces Thiessois-là, il faut aisément comprendre que notre alliance coule de source ». C'est pourquoi donc, dit-il, « nous avons scellé une alliance avec lui, parce que nous avons constaté que dans la vie politique il y a toujours ce qu'on appelle des ‘’dynamiques politiques descendantes’’ et des ‘’dynamiques politiques ascendantes’’, et aujourd'hui, Abdoulaye Dièye appartient à cette dynamique politique ascendante à Thiès. Donc il incarne la dynamique ascendante ».