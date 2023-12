31 Décembre : Macky Sall, un dernier discours pour l’histoire et aux accents de legs pour la postérité

Depuis son discours du 3e juillet (refus de répondre à l’appel des sirènes 3e mandat), Macky Sall est entré dans l’histoire alors qu’il a encore une vie politique active.



Le discours 31 Décembre sera aussi important sinon plus que celui du 03 juillet. Pour ce discoursqui sera discours le plus important de sa vie politique car étant celui du bilan de l’année 2023 mais aussi de ses 12 ans de présidence, Macky Sall a décidé de se mettre hors de portée de la politique.



"Le discours de 31 décembre sera un discours pour l’Histoire digne celui des adieux de Senghor ou ceux de Georges Washington après ses deux mandats et qui a profité de son discours d’adieu pour faire aux américains des recommandations qui structurent encore la vie politique américaine", révèle un proche du chef de l'Etat.