4000 jeux de maillots et 1000 ballons aux écoles et aux centres de formation de Guédiawaye : Le Ministre des Sports, Lat Diop sur le terrain de l’action

Le Ministre des Sports, Lat Diop a encore frappé. Il a remis 4.000 jeux de maillots et 1.000 ballons aux écoles et aux centres de formation de Guédiawaye.



La cérémonie s'est déroulée au stade Ibrahima Boye de Ndiarème Limamoulaye. C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que les associations ont accueilli le Ministre des sports. Le 12e Gaindé a pris part à cette cérémonie.



Le Ministre, dans sa feuille de route, compte privilégier la construction des infrastructures et l’appui aux acteurs du milieu. Lat Diop demande aux acteurs de miser sur la petite catégorie pour booster le sport. L’encadrement de la petite catégorie reste une de ses priorités.