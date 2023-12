64e à l’ordre de passage du parrainage : le mandataire de Khalifa Sall montre son assurance

Le Conseil Constitutionnel a procédé au tirage au sort devant déterminer l'ordre de passage de vérification des parrainages ce vendredi 29 décembre 2023. A l’issue duquel, le président de la coalition Taxawou Sénégal est arrivé à la 64e place. Cependant, malgré ce classement, le mandataire de Khalifa Sall montre son assurance.





« Nous sommes, plus à l'aise, nous qui avons le parrainage parlementaire, le parrainage des élus. Le président du conseil constitutionnel l’a dit nous ne sommes qu’au nombre de cinq » se contente de dire Moussa Tine.





Par contre, il a affirmé « il faut s'interroger sur notre dispositif électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, il est acceptable qu'on puisse éliminer un candidat sur la simple base d'un tirage au sort parce qu'il n'y a pas eu une main chanceuse qui a tiré avant un autre, un autre candidat ? », se demande le mandataire.





Sa réponse semble être négative. Il estime qu'un bon candidat peut être facilement éliminé s'il n'est pas chanceux. « On peut avoir un excellent candidat qui vient, qui se présente, avec le dispositif, l’organisation, qui est allé faire le tour du Sénégal et qui a pris justement le parrainage citoyen. Et qu’il soit éliminé parce que son nom n'est pas sorti, il a des doublons, donc il ne peut pas candidater. C'est vrai que la caution et le parrainage permettent une compétition en démocratie. Il faut aussi éviter les candidatures farfelues et cette sorte d'absurdité ».





Dans ce cas figure, même les candidats ou candidates qui ont un bon parrainage peuvent se retrouver à la fin avec des doublons parce que tout simplement ils ou elles étaient défavorisé(es) par le tirage au sort. « Soumettre les candidats, faire perdre à quelqu'un sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, simplement parce que la main qui a tiré n'a pas sorti son nom. Souvent même, c'est lui qui a le bon parrainage et au final, on va l'accuser justement de doublons » , martèle-t-il.