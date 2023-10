692 millions CFA au profit des femmes et jeunes de Ziguinchor

Une bouffée d’oxygène pour des femmes et des jeunes de la région de Ziguinchor. La Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye a enlevé une épine du pied de ces acteurs de développement qui sont dans la production maraichère, la transformation des fruits, des légumes, des produits halieutiques…Cette remise des financements intervient après la tournée effectuée sur le terrain afin de mieux connaître les besoins de financements des communautés. « Nous avons dégagé, cette fois-ci, une enveloppe de 385 millions de francs CFA dont 335 millions de francs CFA en subventions et matériels », a annoncé la Ministre.



Ces financements font suite à d’autres appuis financiers de ce département ministériel au profit des femmes et des jeunes de cette région. La preuve, le Fonds National de la Microfinance (FONAMIF), le Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE) et la Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI) ont respectivement injecté 219 millions de francs CFA, 26 millions de francs CFA et 62 millions de francs CFA.



Au total, une enveloppe de 692 millions de francs CFA a été remise aux différents regroupements de femmes et autres organisations entre novembre 2022 et octobre 2023.



« Avant les financements et subventions octroyés, ce samedi 28 Octobre 2023, les différents démembrements du Ministère, notamment le FONAMIF, PROMISE et la PLASEPRI ont injecté respectivement deux cent dix-neuf (219) millions, Vingt-six (26) millions, et soixante-deux (62) millions dans la région de Ziguinchor », a énuméré Victorine Anquediche Ndeye, Ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire.



Cependant la Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire a tenu à rappeler aux femmes et jeunes que ces financements ne sont pas un don. " Ces fonds ne sont pas un don, mais un investissement dans les communautés. Un pari sur le potentiel de chaque projet, de chaque initiative, de chaque entrepreneur, de chaque groupement, de chaque fédération et de chaque coopérative ", a informé la Ministre.



Victorine Ndeye a exprimé son optimisme de voir ces investissements générés des retombées positives, au profit non seulement de ceux directement concernés, mais à l'ensemble de la communauté.



Par ces actes, la Ministre s’inscrit en droite ligne dans la matérialisation de l’ambition affirmée par le Président de la République, Son Excellence Macky Sall pour la région.



Elle réitère son engagement à travailler, à réaliser cette économie " de la poignée de main ", à surmonter ces obstacles et à créer des conditions favorables pour une autonomisation des femmes. Victorine Anquediche Ndeye a tenu à saluer le travail abattu par la Directrice Générale du FONAMIF, Nicole Olga Édith Mansis et toute son équipe. La Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire a confirmé que son département est bel et bien dans la résolution des problèmes des communautés et dans le temps de l’action.



« Nous sommes dans un gouvernement de combat pour la vie. Un gouvernement de combat qui vise l’amélioration du bien-



être des populations, un gouvernement de combat contre la vie chère et les chocs exogènes conformément aux orientations du Président de la République son Excellence, Macky Sall et du Chef du Gouvernement, Amadou Bâ " a lancé Victorine Anquediche Ndeye.