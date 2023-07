7.000 milliards pour le budget 2024: Doudou Wade corrige le ministre des Finances





L'ancien parlementaire Doudou Wade a botté en touche l'affirmation du ministre des Finances Moustapha Ba qui prévoit un budget de plus de 7.000 milliards F CFA pour 2024. Il en veut pour preuve les mêmes documents fournis aux députés le jour du débat d'orientation budgétaire.





"C'est un document qui prévoit l'ensemble des dépenses budgétaires recettes, dépenses, total du budget général et total de la loi de finance pour une durée de trois ans et séquencé entre l'année 2024, 2025 et 2026. Et ainsi vous voyez la progression budgétaire de 2024, de 2025 et de 2026. Il est effectivement annoncé dans le document que le budget de 2024, le total de la loi de finance est de 5911 milliards. Vous vous rendrez compte que nous avons une évolution budgétaire certe et vous avez, en 2025, 6598 milliards prévus. Et c'est seulement en 2026 que nous serons à 7136 milliards."





Selon le libéral, soit le ministre s'est trompé durant sa lecture soit il cherchait du "buzz". Et pour Doudou Wade, si la dernière thèse est confirmée, ce serait extrêmement grave. Et pour enfoncer le clou, l'invité du grand jury de ce dimanche doute plutôt de la sincérité du document présenté par le ministre. Il affirme qu'il "y a des documents obligatoires à présenter dans le débat d'orientation budgétaire. Par exemple, l'état de la situation fiscale de toutes les entreprises para-publiques. Cet annexe est important et doit retracer toutes les sociétés, toutes les institutions qui recueillent de l'impôt sur les salaires, sur les factures et autres et qui doivent reverser au trésor. Et c'est connu qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'argent qui passe par là, qui n'est pas déclaré en tout cas à l'Assemblée et qui risque d'être détourné".





Le ministre des Finances serait donc "en faux. Si nous étions en comptabilité privée, on dira que le bilan fait déposé auprès du fisc par le ministre des Finances constate une série de recettes ou de dépenses qui n'ont pas été effectuées. Nous serons dans le faux et il sera en redressement fiscal et amendé par ceux qui en font le contrôle", rajoute l'ancien parlementaire.





Quant à l'évolution du budget, Doudou Wade minimise : "Si nous avons des évolutions budgétaires, on s'enorgueillit parfois, mais l'évolution budgétaire est la chose la plus naturelle, la plus normale".





Pour Doudou Wade, "ce gouvernement nous a habitué à ce qu'on appelle depuis 2013 le mensonge d'Etat". Il en veut pour preuve les chiffres de la production de l'arachide contestés même par le PCA de la Sonacos, Youssou Diallo, les chiffres du riz entre autres.





Doudou Wade trouve donc nécessaire de procéder à une réédition des comptes après 2024 pour connaître la situation exacte du pays.