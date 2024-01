7e Forum d’échanges : L'ARTP tire le bilan de la décennie et se fixe de nouvelles priorités pour 2024

A l'occasion de son 7e forum d’échanges et de partage, axé sur le thème : "ARTP, 2014/2024 : Bilan d’une décennie de régulation des communications électroniques, des postes et les perspectives à l’horizon 2035", l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), en partenariat avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) et l’Union des Radios communautaires (URAC), a partagé son bilan décennale avec des médias.





Dans son intervention, le Secrétaire général de l'ARTP, Yellamine Goumbala, a affirmé que toutes les actions de l'Autorité ont toujours été axées dans la transparence, le dialogue et l'anticipation des défis à venir. Dans la période 2014 à maintenant, beaucoup de projets sont à son actif. D'ailleurs, c’est son bilan qui a permis de hisser le Sénégal au rang des pays qui ont réussi le virage du numérique à travers des technologies comme la 3G, la 4G et aujourd’hui 5G, est "remarquable", a salué M. Goumbala. Celui-ci n’a manqué pas de lister les actions phares de l’Autorité dont "la portabilité des numéros mobiles, l’identification des clients, le renouvellement de la concession de SONATEL avec l’extension de sa licence à la 4G, l’accueil de trois fournisseurs d’accès à internet, l’accueil d’opérateurs mobiles virtuels, l’introduction du dégroupage de la boucle locale, l’ouverture des codes USSD aux fournisseurs de SVA, la mise en place d’un Observatoire des tarifs, l’acquisition d’un outil de contrôle des tarifs (Tarif tracker), la mise en place d’un centre de supervision du trafic des opérateurs et de la lutte contre la fraude.

Entre autres actions, il a aussi cité la participation aux travaux sur la TNT, l’attribution de fréquences pour le système de communication du Train Express Régional-TER, l’encadrement des promotions par décision de l’ARTP, le réaménagement des bandes de fréquences 2,6 GHz et 800 MHz pour disposer des ressources nécessaires à l’exploitation de la 4G par les opérateurs, la mise en place du FREE ROAMING en Afrique de l’Ouest, la réélection du Sénégal au Conseil de l’UIT pour la période 2023-2026, l’accueil de nouveaux opérateurs d’infrastructures, l’élection du Sénégal au Conseil d’exploitation de l’Union postale universelle, l’érection des centres régionaux des Fréquences.





En 23 ans d'existence, l'histoire de l’ARTP est marquée par de nombreuses mutations institutionnelles. Pour cette années 2024, la direction de l'Agence se fixe dix nouvelles priorités. "Pour l’année 2024, marquant les 23 ans d’existence de l’ARTP, la direction se donne 10 priorités. Il s'agit du dégroupage de la boucle locale, de la certification à la norme ISO 27001 pour la sécurité des systèmes d’information, de la réalisation d’une enquête nationale sur l’accès et les usages des TIC et le calcul d’un indice des prix des services de communications électroniques, l'opérationnalisation du projet pilote de la Radio numérique terrestre, le renforcement de l’espace économique des nouveaux acteurs (MVNO, FAI, FSVA, agrégateurs SVA, etc…), l’évaluation des cahiers des charges des opérateurs postaux, la promotion des innovations liées à Internet (IPV6, IoT et IA, etc.), l’opérationnalisation des centres régionaux de contrôle des fréquences, la gestion du nom de domaine « .sn », le renforcement de l’encadrement juridique de l’utilisation d’internet", a listé M. Goumbala.