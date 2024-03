A Kaffrine, Amadou Bâ promet 50 milliards de fonds spéciaux pour chaque région et une indemnité mensuelle aux agriculteurs et artisans…

Alors que l'ancien premier ministre était attendu à Kaffrine en compagnie du président Macky Sall, ce n'est finalement que le poulain du chef de l’exécutif qui a défilé en compagnie du ministre maire Abdoulaye Seydou Sow, du président du Conseil départemental Abdoulaye Wilane, et du ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, Aliou Sow, ainsi que d’autres personnalités de la région.















Considéré comme un bastion du pouvoir, les populations de Kaffrine ont répondu massivement à l’appel du candidat choisi par le Président Macky Sall. Femmes et hommes, amassés dans les ruelles de la capitale du Ndoucoumane, ont attendu jusqu’à tard dans la nuit l’arrivée de Amadou Bâ. Ainsi, le candidat Amadou Ba est arrivé à dans la région à 1 heure 10 mn.









Face à ses militants et sympathisants, Amadou Ba a promis entre autres, un million d'emplois aux jeunes, 50 milliards comme fonds spéciaux à chaque région et une indemnité mensuelle aux personnes âgées de 65 ans comme les agriculteurs et les artisans, qui ne bénéficient pas d'allocation de retraite.









“Je m'inscris dans la consolidation des acquis de ce régime avant toute chose”, a indiqué le candidat Amadou Ba qui veut élargir les bourses de sécurité sociale pour 500 mille personnes.









L’ancien premier ministre a, par la même occasion, annoncé qu’une fois élu, il ferait en sorte que l’autoroute à péage, passant par Kaolack soit prolongée jusqu’à Kaffrine et Tambacounda.









"Je serai le président des Sénégalais et je ferai en sorte que les personnes handicapés et les femmes bénéficient d’une discrimination positive. Pour celà, nous allons devoir mettre en ordre nos administrations régionales pour plus d’organisation”, a-t-indiqué avant de lancer qu’avec tous ses changements qui seront apportés, le Plan Sénégal Émergent (Pse) pourrait se limiter à l’horizon 2030 au lieu de 2035.