A la place de la grève de la faim : Ousmane Sonko invité à adopter le jeûne et la prière

Préoccupée par l’état de santé de l’opposant politique Ousmane Sonko, l’Union nationale des indépendants du Sénégal (Unis) a invité ce dernier et tous les grévistes de la faim à adopter le jeûne et la prière, « deux moyens qui peuvent être solidaires et efficaces en lieu et place de la grève de la faim ». A travers un communiqué de presse, Amadou Gueye & Cie rappellent que le jeûne « est aussi une forme d’endurance devant l’épreuve, une posture de résistance du corps face à un monde qui n’est que plaisirs et vanité. Cela ne menacera ni la santé d’Ousmane Sonko, ni la santé et le moral de ses sympathisants qui y trouveront une double récompense, source d’inspiration et action de solidarité collective face à une dure épreuve ».